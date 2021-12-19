Bakanlık açıklaması: 171 ölüm, 16 bin 910 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 171 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 349 bin 193 test yapıldı, 16 bin 910 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" paylaşımını yaptı.