Bakanlık açıklaması: 17 bin 644 yeni vaka, 191 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 191 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 342 bin 183 test yapıldı, 17 bin 644 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin" paylaşımını yaptı.