Bakanlık açıklaması: 157 ölüm, 69 bin 658 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 157 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 69 bin 658 oldu.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 418 bin 253, bugün iyileşen sayısını ise 77 bin 612 olarak duyurdu.

Öte yandan Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerini kullandı.