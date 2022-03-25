Bakanlık açıklaması: 15 bin 303 yeni vaka, 68 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 288 bin 140 testten 15 bin 303'ü pozitif çıktı.

Bakanlığın duyurduğu tablo