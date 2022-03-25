Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 288 bin 140 testten 15 bin 303'ü pozitif çıktı.
Bakanlığın duyurduğu tablo
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Bakanlık açıklaması: 15 bin 303 yeni vaka, 68 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 288 bin 140 testten 15 bin 303'ü pozitif çıktı.
Bakanlığın duyurduğu tablo