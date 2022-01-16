Bakanlık açıklaması: 136 ölüm, 54 bin 100 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 136 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 54 bin 100 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bugün yapılan test sayısı 364 bin 426, bugün iyileşen sayısı ise 68 bin 895 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" dedi.