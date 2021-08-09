Bakanlık açıklaması: 117 ölüm, 23 bin 731 yeni vaka

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 731 koronavirüs vakası tespit edildi, 117 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 731 yeni koronavirüs vakası tesbit edildi.

Gün içerisinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısıysa 117 olarak açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı veri tablosu şöyle:

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