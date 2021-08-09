Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 731 yeni koronavirüs vakası tesbit edildi.
Gün içerisinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısıysa 117 olarak açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı veri tablosu şöyle:
Çağdaş Gökbel
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Haber Merkezi
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Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Marmaris
Bakanlık açıklaması: 117 ölüm, 23 bin 731 yeni vaka
Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 731 koronavirüs vakası tespit edildi, 117 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 731 yeni koronavirüs vakası tesbit edildi.
Gün içerisinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısıysa 117 olarak açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı veri tablosu şöyle: