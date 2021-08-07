Bakanlık açıklaması: 112 ölüm, 25 bin 100 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs veri tablosunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 100 koronavirüs vakası tespit edildi, 112 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın yayınladığı tablo şöyle:

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