Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 100 koronavirüs vakası tespit edildi, 112 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın yayınladığı tablo şöyle:
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Ali Ufuk Arikan - Otmanlar/Sazak
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - İkizköy
Bakanlık açıklaması: 112 ölüm, 25 bin 100 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs veri tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 100 koronavirüs vakası tespit edildi, 112 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın yayınladığı tablo şöyle: