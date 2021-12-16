Bakanlık açıkladı: Yeni ekonomi politikasının ismi 'Türkiye Ekonomi Modeli' oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak yeni ekonomi politikasının adını ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ olarak açıkladı.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu.

 “Türkiye Ekonomi Modeli” adı verilen model ile birlikte ekonomik sarmaldan çıkılacağı müjdelenirken, “üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacağı” ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli’nden “üretim odaklı ihracatı önceleyen” bir model olarak bahsedilirken para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçların etkin bir şekilde kullanılacağı aktarıldı.

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