Bakanlık açıkladı: Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlarda değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değerinin yükseltileceği öğrenildi.

Dün Erdoğan'ın bakanlarıyla yaptığı toplantıda alınan karara göre, 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.