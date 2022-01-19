Bakanlık açıkladı: Ermenistan'a uçuşlar başlıyor

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşlar başlayacak.