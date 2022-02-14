Bakanlık açıkladı: Bugün ülkede 266 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 266 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 76 bin 632 oldu.

Bakanlık son 24 saatte yapılan test sayısını 438 bin 553, iyileşen sayısını 74 bin 936 olarak duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." dedi.