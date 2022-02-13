Bakanlık açıkladı: Bugün Covid-19'dan 276 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 276 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Tablıya göre son 24 saatte 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 419 bin 556, bugün iyileşenlerin sayısını 70 bin 169 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" dedi.