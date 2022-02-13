4 Soru 4 Cevap | 13 Şubat

4 Soru 4 Cevap'ta, enerji alanındaki özelleştirmelerin yarattığı sorunlar, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı, Erdoğan’ın Ukrayna krizindeki yeri ve Türkiye’de pandeminin güncel durumu ele alındı.

Haber Merkezi

4 Soru 4 Cevap programının bu bölümünde, enerji alanındaki özelleştirmelerin yarattığı sorunları Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya ile, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına dair gündemi ise Anayasa Hukuku Profesörü ve Milletvekili İbrahim Kaboğlu ile konuştuk.

Erdoğan’ın Ukrayna krizindeki yerine dair sorumuzu Gazeteci Barçın Yinanç yanıtlarken, Türkiye’de pandeminin güncel durumuna dair sorumuzu ise Sağlık Hukuku Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık yanıtladı.

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