Bakanlık 6 yaşındaki çocuğun istismara uğramasına ilişkin davaya müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davaya müdahil olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."