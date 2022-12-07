İsmailağa Cemaati'nde cinsel istismara maruz bırakılan 6 yaşındaki çocuğa gelinlik giydirmişler!

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu.

6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatıyor.

Halktv'de yer alan habere göre, olayı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan haberin detaylarını anlattı ve gazeteci Murat Ağırel ile birlikte Halk TV ekibi çocuğa giydirilen gelinliği fotoğraflarla kanıtladılar.

Soykan, olaya ilişkin şunları söyledi: "Yusuf Ziya Gümüşel ve ailesinin oturduğu dairenin karşısında 29 yaşındaki tarikat mensubu Kadir İstekli oturuyor. Çocuk 6 yaşına geldiğinde ona bir gelinlik giydirip 29 yaşındaki adamla imam nikahı kıyıyorlar. Kadir İstekli o çocuğu alıp fotoğraf sütüdyosuna götürüyorlar. Babası Kadir İstekli'nin yanına gönderiyor. Bunların hepsi iddianamede var. Çocuk yıllar sonra şikayetçi olacak biz onları anlatıyoruz."