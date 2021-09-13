Bakanlığın yeni metro logosu 'U' yeni şirketin mi habercisi?

Ulaştırma Bakanlığı’nın yapımı devam eden 37,5 kilometre uzunluğundaki 9 istasyonlu Gayrettepe Havalimanı ile 31,5 kilometre uzunluğundaki 7 istasyonlu Halkalı- Havalimanı metro hatlarını işletmek için kuracağı şirketinin adının URAY olacağı iddia ediliyor.

Bakanlığın şirket adı olarak seçtiği Uray kelimesi, "belediye" anlamına geliyor.

BirGün'de yer alan habere göre, şirketin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulacağı belirtiliyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni metro logosu olarak duyurduğu ve tepkilere neden olan 'U' simgesinin de aslında kurulacak olan URAY Şirketi’nin simgesi olduğu öne sürülüyor.

İBB'den istifa edenler şirketin kurulmasını bekliyor

Ulaştırma Bakanlığı, yüksek maaş teklifleri ile İBB iştiraki olan Metro İstanbul A.Ş.’den birçok transfer yaptığı da belirtiliyor. Metro İstanbul A.Ş.’den Ulaştırma Bakanlığı’nın şirketinde çalışmak için istifa edenler de yeni şirketin kurulmasını bekliyor. Hatta istifa eden personelin bir kısmına Ulaştırma Bakanlığı’nın metro inşaatlarını kontrol eden kontrollük şirketi üzerinden geçici olarak maaş ödendiği de iddia ediliyor.

Bakanlığın metro hatlarında İstanbul Kart’tan farklı bir bilet ve ödeme sistemi kullanılması için de özel bir çalışma yaptırdığı ifade ediliyor. Çalışmaların sürdüğü belirtilirken söz konusu kart sisteminin ülke genelinde de kullanılabileceği konuşuluyor.

Hatlar 2022'de açılacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde geçen hafta inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kasım ayında metro hattında test sürüşlerinin başlayacağını ve 2022 yılının ilk çeyreğinde metro hattının faaliyete geçmesinin planlandığını açıklamıştı. Şirketin de test sürüşleri başlamadan önce kurulması bekleniyor. Bakan Karaismailoğlu, geçen temmuz ayında da Halkalı- Havalimanı metro hattının yüzde 60’ının tamamlandığını belirterek, hattın 2022 sonunda açılacağını duyurmuştu.