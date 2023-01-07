Bakanlığın verilerine göre okula gitmeyen 280 bin öğrenci var

MEB'in duyurduğu son istatistiklere göre, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 99'a, ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 99,63'e, ortaokuldaki okullaşma oranının 99,44'e, ortaöğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 95'e yükseldiği öne sürüldü.

Ancak ilkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokulda 28 bin 421, lisede de 240 bin 668 olmak üzere toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Öte yandan kayda alınmamış verilerle sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce tüm öğrencilerin yaşına göre, uygun eğitim kademelerine erişim ve okullaşma oranlarının takip edilmesi amacıyla detaylı teknik analiz modelleme çalışmaları yaptı.

Zorunlu eğitim çağında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki mevcut kayıt durumları teyit edildi.

En az 280 bin 743 öğrenci kayıt dışı

Bu çalışma sonrasında toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Bunun yanında Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olarak belirlendi. Bakanlığın açıklaması şöyle: