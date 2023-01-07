Bakanlığın verilerine göre okula gitmeyen 280 bin öğrenci var

MEB'in duyurduğu son istatistiklere göre, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 99'a, ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 99,63'e, ortaokuldaki okullaşma oranının 99,44'e, ortaöğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 95'e yükseldiği öne sürüldü.
Ancak ilkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokulda 28 bin 421, lisede de 240 bin 668 olmak üzere toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Öte yandan kayda alınmamış verilerle sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce tüm öğrencilerin yaşına göre, uygun eğitim kademelerine erişim ve okullaşma oranlarının takip edilmesi amacıyla detaylı teknik analiz modelleme çalışmaları yaptı.
Zorunlu eğitim çağında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki mevcut kayıt durumları teyit edildi.
En az 280 bin 743 öğrenci kayıt dışı
Bu çalışma sonrasında toplam 280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Bunun yanında Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olarak belirlendi. Bakanlığın açıklaması şöyle:
- MERNİS üzerinde tutulan güncel nüfus ve adres bilgileri dikkate alınarak okula kayıtsız çocukların sistem tarafından otomatik tespit ve takip edilmesine yönelik e-Okul sistemine entegre modül hazırlandı.
- Modül içerisinde örgün eğitimde ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından büyük olmamak şartıyla zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin otomatik tespit edilmesine olanak sağlandı.
- Modülde, ilköğretim çağında bulunan kayıtsız 40 binin üzerindeki öğrencinin güncel yerleşim yerine göre kayıtlı olması gereken ilkokul ve ortaokul bilgileri yer aldı.
- Bu kapsamda bu öğrencilerin MERNİS kayıtları, yurt dışında ikamet eden öğrencilerin MERNİS'te kayıtlı yurt dışı adres bilgileri, açık öğretim okullarındaki güncel öğrencilik durum bilgilerine yer verildi.
- Modülde, 240 bin 668 kayıtsız öğrencinin tespit edildiği lise kademesi için de ikinci bir takip sistemi kuruldu. Buna göre lise mecburi eğitim çağı içerisindeki öğrencilere ulaşmada kolaylık sağlanması için en son kayıt oldukları ortaokul sınıf ve durum bilgisi modüle eklendi.
- İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, e-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde bulunan modüle, "Okula Kayıtsız Öğrencilerin Takip İşlemleri" ekranlarından ulaşacak.
- MEB'in ilgili genel müdürlükleri koordinasyonunda il ve ilçelerde oluşturulacak komisyonlar, kayıtsız öğrenciler için gerekli işlemleri başlatacak.
- Komisyon üyeleri, kayıtsız öğrencilerin tek tek adreslerini ziyaret ederek en uygun eğitim seçeneklerine karar verecek ve ardından kayıt işlemleri başlatılacak.