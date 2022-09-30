Bakanlığın soruşturma izni verdiği Tunç Soyer'e İmamoğlu'ndan destek

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimine 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yapılan konuşmayla ilgili üç ayrı soruşturma izni vermişti.

Bakanlığın izni sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soyer'e destek açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, ''Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkanımıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım Başkanım'' ifadelerini kullandı.