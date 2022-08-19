Bakanlığın ihalesindeki anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü: 2 yaralı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Balıkesir'in Balya ve Edremit ilçeleri için açılan bir yemek ihalesi anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen iki grubun Edremit'te karşılaşması sonucu silahlı çatışma yaşandı.

E.E.K. ve F.A. aynı ihalede anlaşmazlık içinde oldukları M.S.M. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla Edremit'teki bir düğün salonunun önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, E.E.K. bacaklarından, M.S.M. ise başından vurularak ağır yaralandı.

Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.E.K’nin hayati bir riskinin bulunmadığı belirtilirken, M.S.M’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

F.A. isimli şahıs çatışmadan yara almandan kurtulurken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise olay yerinde kaçtı.

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)