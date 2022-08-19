Diyanet, ihaleyi istediği şirkete vermek için bir ayda iki defa ihale açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı pazarlık yöntemini kullanabilmek için 90 bin adet bastırdığı, “Hayatın Tekrarı Yok” isimli kitap için 30 gün arayla iki farklı ihale düzenledi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermayesi İşletmesi, 8 Haziran’da, “Hayatın Tekrarı Yok” isimli kitabın basımı için ihale açtı.

İhalede, kanunla belirtilen parasal limit olan 728 bin TL’nin altında kalan ihaleleri pazarlıkla yapabilmeye olanak sağlayan Kamu İhale Kanunu'nun 21/f maddesinden yararlanıldı. Sözleşme bedeli, aynı iş ikiye bölündüğü için 728 bin TL'lik sınırın altında kaldı ve pazarlık yöntemiyle aynı şirkete verildi.

1 milyon 98 bin TL'lik ihale

Diyanet, 8 Haziran 2022 tarihli ihalenin sözleşmesini 20 Haziran’da Başak Matbaacılık isimli şirket ile imzaladı. Sözleşme bedeli ise kayıtlara, 549 bin TL olarak geçti. İhale kapsamında "Hayatın Tekrarı Yok" isimli kitabın 45 bin adet bastırılacağı belirtildi.

İlk ihaleden 30 gün sonra, 6 Temmuz’da aynı kitap için yeni bir ihale daha açıldı. Bu ihalede de 21/f ile yapıldı. Diyanet, 20 Temmuz’da ilk ihalenin de yüklenicisi olan Başak Matbaacılık isimli şirket ile anlaştı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ilk ihaledeki gibi 549 bin TL oldu. Kitapların basım adedi de yine 45 bin olarak belirlendi.