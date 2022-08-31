Bakanlığa uyarı gitti: Erasmus'la gidenler iltica ediyor

AB’nin öğrenci değişim projesi Erasmus başta olmak üzere, Türkiye’den eğitim ve staj amaçlı yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası projeleri yarıda terk edip, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine iltica ettiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı kırmızı alarm verdi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, “Erasmus Programı ve Staj Programları” konulu resmi bir yazıyla, proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyardı.

MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bu uyarılar üzerine, 81 il milli eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre yurt dışına iltica etme riski olan öğretmen ve öğrencilerin AB programlarına seçilmemesi talimatı veren Genel Müdür Ünsal resmi yazıda süreci şöyle anlatıyor:

“Erasmus kapsamında yer alan hareketlilik faaliyetleri ve staj programlarına yönelik son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze şikayetler gelmektedir. İletilen şikayetlerde, program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmaya meyledildiği ifade ediliyor.”

“Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda özellikle meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde (Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya) gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında, okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen vakalarının bulunduğu bildirdi. Bu tür vakaların artması ülkemizin, yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor. Uyarılarımız dikkate alınarak, Erasmus programı başta olmak üzere, uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti veya staj uygulamasına dahil olacak katılımcıların, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.”

Erasmus nedir?

Öğrencilere, AB ülkelerinde eğitim alma şansı veren en popüler öğrenci değişim programı. İlkokuldan üniversiteye, eğitimde uluslararası işbirliği amacı taşıyor. Ülkeler, ortak projeler üretip, kısa süreli öğrenci ve öğretmen değişimi yapıyor. Türkiye Ulusal Ajansı'nın AB'yle 2021-2027 yıllarını kapsayan mesleki eğitim değişim anlaşması var. Mesleki ve teknik lise öğrencileri yurtdışına gidiyor. Erasmus'la, yabancı bir ülkede yaşam ve eğitim deneyimi kazandırılıyor.

Yılda 20 bin öğrenci gidiyor

Türkiye'den her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci Erasmus'la AB ülkelerine gidiyor. Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi 1. ve 2. gruptaki 18 ülkeden kabul alan öğrencilere aylık 600 Avro ve Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya gibi ülkeleri kapsayan 13 ülke için ise aylık 450 Avro cep harçlığı veriliyor. Öğrencilerin, en az 2 ay ve en fazla 1 yıl süreyle başka bir ülkede eğitim amaçlı kalıp, Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyor. Son 15 yılda 500 bin öğrenci yurt dışına gitti. İltica eden öğrenci ve öğretmenlerin sayısının tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Yurt dışına çıkana takip

Erasmus'taki firarlar sonrası, bu yıl 800 öğrencinin yararlandığı Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı gibi uluslararası tüm öğrenci değişim projeleri ve dönüşler takibe alındı.