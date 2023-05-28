Bakanların sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın oyunu kullandığı Osmangazi ilçesindeki Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu’nda kurulan 3148 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı. 368 seçmenden 304’ünün oy kullandığı sandıkta oyların tamamı geçerli sayılırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 190 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 114 oy aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı 2045 no'lu sandıkta oylardan 149’u Tayyip Erdoğan'a, 154’ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Bakan Karaismailoğlu’nun oy kullandığı aynı sandıktan; 1 oy farkla Erdoğan önde çıkmış, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu 147, Sinan Ogan da 29 oy almıştı.