Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat'taki koordinasyon merkezinde yangınlarla mücadelede son durumla ilgili bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarına ilişkin, "Kritik noktalarda alevleri durduruduk, yangın 218. saatte kontrol altına alındı. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü" dedi. Çavuşoğlu, Antalya'da 5 ilçede 59 mahallenin yangından etkilendiğini bildirdi.

Çevre Şehircilik Bakanı Kurum ise yangından doğrudan etkilenen 821 kişiden 808'inin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiğini aktardı.

Bakan Kurum, "Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda" diye konuştu.

Yangınların sürdüğü Muğla'da hasar tespit çalışmaları tamamlanacakmış

Hasar tespit çalışmalarının 7 ilde bin kişilik bir ekiple yürütüldüğünü belirten Kurum, Muğla'daki çalışmaların da 2-3 güne tamamlanacağını kaydetti. Muğla ve çevresinde yangınlar sürüyor.

Kurum, "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı" dedi.