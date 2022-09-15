Bakanın iddiası: 'Yurtlarda yüzde 80'in üzerinde yerleştirme oranı yakaladık'

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Yüz Yüze 100 Gün" çalışmaları kapsamında bugün Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde öğrenci yurtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BirGün'de yer alan habere göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 80'inin yurtlara yerleştiği iddiasında bulunan Kasapoğlu, "Avrupa'daki örneklere baktığımızda yakınına dahi yaklaşmayacak bir tabloyla karşı karşıyayız. 850 bin kapasitelik 800 yurdumuzla İspanya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya hatta Amerika'ya baktığımızda bu oranın yüzde 20'lerinde bir alt yapı görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin yüzde 80 oranıyla bu yıl rekor kırdığını öne süren Kasapoğlu, "Bursuyla, kredisiyle, beslenmesiyle sunulan hizmetlerle çok geniş bir yelpazede büyük bir devrim ortaya koyuyoruz. Bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu konuyu istismar etmeye kalkanlar var. 8 milyon öğrenci üzerinden yurt politikası sözüm ona ortaya koymaya çalışanlar var. Bu yıl rekor bir başvuru aldık ve hamdolsun o rekor başvuruyu ilk faz yerleştirmemizde yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık. Şimdi ikinci fazdayız. İkinci faz geçtiğimiz çarşamba günü başladı ve dinamik bir şekilde bu süreci de yönetiyoruz. Dört fazın sonunda inşallah tüm gençlerimizi bakanlık yurtlarımızın çatısı altında Allah'ın izniyle oluşturacağız. Bu önemli bir başarıdır. Bu, genç odaklı siyasetin ürünüdür. Hizmet odaklı, eser odaklı süreç yönetiminin neticesidir" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde yurt kapasitesinin 800 binin üzerine çıktığını iddia etmişti.