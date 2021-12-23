Pehlivan, İstanbul'dan başkente gelen uçaktaki bir bakanın eşi için çıkışta 30'dan fazla koruma polisi ve 9 çakarlı aracın beklediğini yazdı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanın eşi için 30'dan fazla koruma polisi, 9 çakarlı araç...
Cumhuriyet gazetesi Barış Pehlivan bugünkü yazısında, geçen günlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki olağanüstü hareketliliğin sebebini anlattı.
Haber Merkezi
Pehlivan, İstanbul'dan başkente gelen uçaktaki bir bakanın eşi için çıkışta 30'dan fazla koruma polisi ve 9 çakarlı aracın beklediğini yazdı.
Yazının ilgili bölümü şöyle: