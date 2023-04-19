Bakanın belediyeye tahsis ettiği ormana dünürü düğün salonu yaptı

AKP Milletvekili Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı olduğu 2015 yılında, kamu arazisi olan Kanuni Sultan Süleyman Ormanı’nı 29 yıllığına AKP’li Beykoz Belediyesi’ne tahsis etti. Eroğlu o dönem yaptığı açıklamada, “Amerika’daki Central Park’ın 3 katı olacak. 7 bölgeli, 7 kapılı muhteşem bir şehir ormanı olacak” diye 'müjde' verdi.

BirGün'de yer alan habere göre 'müjdenin' ardından AKP’li Beykoz Belediyesi, ormanlık alana milyonlarca lira harcadı. Ormanın 11 bin metrekarelik kısmı da AKP’li Veysel Eroğlu’nun gelinin annesi, yani dünürü olan Sevilay Akbal’a 9 yıllığına kiralandı. Eroğlu’nun akrabaları belediyeden kiraladıkları ormanlık alandaki iki açık ve bir kapalı alanda düğün gibi organizasyonlar düzenlemeye başladı. Kapalı alanın restoran olarak da kullanıldığı belirtildi. 500-600 kişilik bir düğün organizasyonu için en az 220 bin lira talep ediliyor. Düğündeki menüye ve organizasyonlara göre bu fiyat katlanarak artıyor.

Akbal ailesi ihaleye girerek işletme hakkını aldıklarını ve yatırım yaptıklarını ifade etti. AKP’li Eroğlu’nun dünürü Akbal’ın oğlu Emre Akbal, “Biz daha önce balıkçılık, pazarcılık yapıyorduk. Ailemiz yıllardır bu işle uğraşıyor. Bu alanı aldıktan sonra da para harcadık. Bu alanı 9 yıllığına alırken düzenlenen ihaleye başka şirketler de katıldı, teklif verdiler. Zaten pandemi nedeniyle de iş yapamadık” dedi.