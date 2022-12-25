Bakanın '8 bin liranın üzerine çıkmayın' açıklaması Türk-İş'i rahatsız etmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının Türk-İş’te rahatsızlık yarattığı aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, kulislerde öncelikle, Türk-İş’in “açlık-yoksulluk” araştırmasını 35 yıldır yaptığını belirtilirek, bakanın bir dönem resmi olmasa da Türk-İş’e genel başkan başdanışmanı olarak gelip gittiğine işaret edildi. Bu kapsamda da Bilgin’in o dönemlerde Türkiye’nin en eski araştırmaları arasında yer alan çalışmayı eleştirmediğine yönelik atıflar yapıldı.

Öte yandan Bilgin’in “8 bin liranın üzerine çıkmayın” diyen sendikalar olduğu açıklamasının ise, doğru olduğu ileri sürüldü.

Türk-İş’te asgari ücret teklifi belirlenmeden önce yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında genelde 8 bin 500-9 bin 500 lira arasında rakamlar dile getirilmişti. Haberde, “8 bin lira olsun” diyen sendika başkanlarının da olduğu ifade edildi.

Ayrıca bu toplantıda 9 bin 500 liranın üzerinde rakam telaffuz edilmediğine de dikkat çekildi. Sendikaların temel kaygısının bakanın da açıkladığı gibi asgari ücretin toplu sözleşme ile belirlenen rakamların üzerine çıkacağı, bu durumda sendikaların hiçbir anlamının kalmayacağı şeklinde olduğu belirtildi. Bu durumda aidat ödememek için sendikalardan istifaların da olabileceğini iddia edildi.