Bakandan Ispartalılar'a: Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yaptığı açıklamada "Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız" ifadesini kullandı.

Kentte 3 Şubat'taki yoğun kar yağışının ardından elektrik kesintileri 4. gününde devam ederken yurttaşlar evlerinde soğuğa ve karanlığa mahkum bırakıldı.

Bakan Dönmez elektrik kesintilerinin 4. gününde gittiği Isparta'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Dönmez "TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız" diye konuştu.