Isparta göz göre göre karanlığa mahkum edildi

Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışının ardından kentin 3 gün boyunca elektriksiz kalmasına yurttaşlar tepki gösterdi, sosyal medyadan paylaştıkları videoları silmeleri için baskı gördüklerini söyledi.

Belediyeden arayıp 'videoları kaldırın' dediler

CHP heyetinin Isparta'da evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlar “elektriksiz öldünüz mü” diye azar işittiklerini ve yaşanan sorunlarla ilgili sosyal medyada paylaştıkları videoların silinmesi için baskı gördüklerini öne sürdü.

Elektriksiz geçen üç gün boyunca yetkililerin ilgisizliğinden şikâyet eden vatandaşlardan bazılarının aktardıkları şöyle:

'Üç gün elektrik yoktu, muhatap bulamadık'

“Doğruları söyleyen videolar paylaştık diye bizi belediyeden arayıp o videoları kaldırın dediler. TEDAŞ’ı aradık, gelecek diye diye beklettiler. Üç gün elektrik yoktu. Muhatap alacağımız kimse bulamadık.”

“Her birimiz birer çocuğumuzu aldık sarıldık öyle ısınmaya ve ısıtmaya çalıştık. Yaşlılar da öyle… Sarılarak ısındık.”

“Bir aylık 883 TL fatura gelmiş. Kimse gelmiyor. Burası merkez… Evimde elektrik, doğalgaz yok ama eve fatura geliyor. Faturayı gönderiyorsunuz da elektrikler yok görevli niye göndermiyorsunuz?

“Sesimizi duyuramadık. Cinnet geçiriyor millet. Kendimizi yakalım bunu mu istiyorsunuz?”

“Biz hangi çağdayız? Uçuyoruz pembe bulutlar üstünde, ülkemiz çok güçlü ama 40 cm kar yağıyor rezillik yaşıyoruz! Paraları milletten topluyorsunuz yazık bu millete… Üç katı oranında faturalar geliyor. Parası olmayan ne yapacak? Valinin görevi ne? Bakan mı yapacak? Toplum olarak demokrasiyi bilmiyoruz. Her gün zam geliyor, kimse tepki göstermiyor.”

'Makineler bozuldu'

“Elektrik geldi ama kombinin kartı yanmış. Çamaşır, bulaşık makineleri yandı. Hiçbir şey çalışmıyor. Beş gündür kalorifersiz dairede yaşıyoruz. Vallahi idare etmeye çalışıyoruz.”

“Kar yağacak tamam, bereket deniyor tamam ama çıkmış televizyonlarda konuşuyorlar. Biz Isparta merkezde Batıkent mahallesinde oturuyoruz. Köyde de değil. Yaşadıklarımıza bak. Partilisi yok bu işin. Gerçeklerin partisi olmaz.”

'Yoğun bakımdan çıkıp eve geldim, buz!'

“Ben acile kaldırıldım, yoğun bakımda yattım 2 gün, servise aldılar çıktım eve geldim, ev buz gibi… Her yere telefon ediyoruz, kimse telefonları açmıyor. Sular da kesikti. Herkes arıyor ama ulaşılamıyor.”

“Merkezde elektrikler gelince başka sorunlarla karşılaştık. İnternet gitti, TV gitti, lambalar patladı. Komşularda da benzer sorunlar var. Fırsatçılar da türedi. Destek gerekiyor.”

CHP heyetinden basın toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM İdare Amiri ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekili Cavit Arı Isparta’da incelemelerde bulundu. CHP Isparta İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Meteoroloji tarih ve saat belirterek böyle bir yağışın geleceğini haber vermişti. Isparta’yı yöneten Belediye Başkanı, Vali, iktidarın milletvekillerine soruyorum: Neredeydiniz? Bu kadar mı gerçeklikten kopuksunuz? Bilimden yoksunsunuz?” dedi.

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve kardan etkilenen ilçelerden biri olan Gönen’in CHP’li Belediye Başkanı Osman Kesmez’in de katıldığı basın toplantısında, AKP’li yöneticilerin kenti kaderiyle baş başa bıraktığı savunuldu.

'Sorumlular üç maymunu oynuyor'

Basın toplantısında konuşan Gülizar Biçer Karaca, şunları dile getirdi:

“Eğer meteorolojik veriler dikkate alınsaydı, Perşembe gününden önce kriz masası kurulacak, Isparta’nın dört bir yanında jeneratörler, karla mücadele araçları bekleyecekti. Elektriğe, bağlı cihazlara, doğalgaza ihtiyacı olan hastalar, kronik hastalar hem soğuktan hem hastalıktan korunmak için tedbirlerin alınmış olduğunu görecekti. Tedbirsizlik ve beceriksizliğin 4 gündür mağdur bıraktığı Ispartalı yurttaşlarımız karakışta elektriksiz. Sorumlular üç maymunu oynuyor.”

'Bakanın görevi araçların başında bekleyip şov yapmak değil'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez’in dört gün sonra Isparta’ya gelmesini de eleştiren Karaca, göz göre göre gelen felakette yurttaşların haklarının gasp edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Isparta’yı liyakatsizlik yüzünden kaderiyle baş başa bıraktılar. Saraydaki tek kişilik hükümete soruyorum: Enerji Bakanı neden dördüncü gün geldi? Bakanın görevi, karla mücadele eden araçların başında bekleyip şov yapmak değildir. Bakanın görevi, önceden tedbirlerin alınıp alınmadığını, enerjide arz güvenliğinin garanti altına alınıp alınmadığını, özelleştirme adı altında enerji kaynaklarını yandaşlara peşkeş çektiklerinde kontrollerinin ve bakımların yapılıp yapılmadığını denetlemek olmalıydı.”

'Karanlıkta bırakan kar yağışı değil, şirketlerin gerekli yatırımı yapmaması'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, iktidarın suçu kar yağışına attığını savunarak, “500 bin nüfuslu Isparta'yı karanlıkta bırakan kar yağışı değil, Isparta'yı elektriksiz bırakan iletim ve dağıtım hatlarının hâlâ yerin üstünde olması. Başka bir deyişle özelleştirilen dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımı yapmaması” diye konuştu.

CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, Batıkent’in dışında da büyük zararlar olduğuna dikkat çekerek, “Seralar, elma depoları, soğuk hava depoları hasar gördü. Hayvancılıkla uğraşanların çatıları çökmüş durumda. 200-300 bin zararı olan var” dedi.

'Firma vatandaşa zararlarını ödemeli'

Yaşananlarla ilgili görüşlerini paylaşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise hatların düzgün yapılmamış olması nedeniyle bu sorunların yaşandığına işaret ederek, “İlgili firma hizmet kusuru nedeniyle ve bundan kaynaklı hasarlar nedeniyle vatandaşa zararlarını ödemekle mükelleftir. Vatandaşımız da zararın giderilmesi yönünde beklenti içindedir” diye konuştu.

Isparta’daki elektrik kesintileri nedeniyle yaşananlara da değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ayrıca şunları dile getirdi: “Elektrik geldiğinde yüksek gerilim ve voltaj nedeniyle çamaşır, bulaşık makineleri, kombiler elektrik gelse de bozulmuş, yanmış durumda. Karın getirdiği sorunlar yetmezmiş gibi, düzenli olarak elektrik iletim hatlarında voltaj ayarlaması yapılmadığı ve yatırım yapılmadığı için evlerde hasarlar yaşanıyor. Vatandaşlar tamiri mümkün olmayan elektronik ev aletlerinin hasar gördüğünü söylüyor. Destek bekliyor, zararlarının karşılanmasını talep ediyor.”