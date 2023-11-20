Bakandan hızlı tren neden yüzde 100 zamlandı sorusuna yanıt: 'Yüzde 90 dolu'

Ankara-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren biletlerine yılın ilk 9 ayında yüzde 100 zam yapıldı. 215 lira olan bilet ücreti 430 liraya yükseldi. Ankara-Konya bileti yüzde 37 zamla 200 liraya, Ankara-Sivas biletiyse yüzde 50 zamla 475 liraya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, zamların gerekçesini Meclis'e sunduğu önergeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu.

Ancak Bakan Uraloğlu, sorularla hiç alakası olmayan iki cümlelik bir ''yanıt'' verdi. Bakanın yanıtı ''Yüksek Hızlı Trenlere hızlı, dakik ve güvenilir olması bakımından halkımızın talebi oldukça yüksektir. Doluluk oranı yüzde 90’ları aşan Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmit, İstanbul, Konya, Karaman, Sivas, Kırıkkale, Yozgat illerimiz en hızlı şekilde birbirine bağlanmaktadır'' oldu.

Yanıta tepki gösteren CHP’li Zeybek, “Bu ciddiyetsizlik bize, yürütmenin yasamaya karşı görevini bilerek ve isteyerek yerine getirmediğini ve çok net bir şekilde TBMM’nin denetim faaliyetlerini engellediğini gösteriyor'' dedi.