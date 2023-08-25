Bakan Yumaklı'ya soru: Kanserojen madde tespit edilen 127 ton yumurtaya ne oldu?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği yumurtalarda kansorejen madde tespit etmesini, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

20 Temmuz'da Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Türkiye’den ithal edilen 127 ton yumurtada kanserojen madde bulduğunu açıkladığını anımsatan Kılıç, “Tarım Bakanlığı’nı bu konuyla ilgili derhal açıklama yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Tavuklar ne oldu?’

Yumurtaların elde edildiği tavuklara ilişkin Kılıç, şunları söyledi: “Yumurtalarda kanserojen madde bulunmasının yumurtayı üreten tavuklara yasaklı olan nitrofuran isimli maddenin verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani bu madde tavuklara verilmiş, bu nedenle yumurtada da tespit edilmiş. Peki bu tavuklar ne oldu? Tarım Bakanlığı yumurta ile ilgili inceleme başlatıldığını söylüyor ama aradan geçen süre içinde acaba bu firma kanserli tavukları iç piyasaya sürerek, yurttaşların tüketimine göz yummuş mudur?”

'Tüm ürünlerine yönelik inceleme yapıldı mı?'

Kılıç, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti: