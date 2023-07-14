Bakan Yumaklı: Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangının saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Muğla, Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yumaklı "Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık" diye belirtti.

'Yaklaşık 169 hektarlık bir alan etkilendi'

Bölgeye giden Yumaklı burada gazetecilere, yaptığı açıklamada ise "Yangın yarım saatte yaklaşık 37 hektarlık bir alanı yaktı. Olayın büyüme potansiyeli çok büyüktü. Eğer Kemikler mevkisini geçseydi blok ormanların bulunduğu bir alana sıçrayacaktı ve daha sonra hepimiz için endişe verici bir durum meydana gelecekti" dedi.

"Yaklaşık 169 hektarlık bir alanın etkilendiğini gördük" diyen Yumaklı "Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici. Elbette bu alanda bizim sesini duymadığımız canlılarımız var ve onlar için de üzülmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Sadece bugün ülkede 7 yangın çıktığını söyleyen Yumaklı "İkisi İzmir, ikisi Hatay'da birer tanesi de Kahramanmaraş, Balıkesir'de ve burada. İrili ufaklı dediğimiz hemen müdahale ederek söndürdüğü yaklaşık 50'nin üzerinde yangın meydana geldi. Bunlar bizim kaynaklarımız. Engellenebilir mi? Evet engellenir. Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu düşünürsek elbette engellenebilir. O yüzden bütün vatandaşlarımıza istirham ediyorum. Orman ya da yakınlarına ateşle yaklaşmayalım. Yangın başlatacak işlerden uzak duralım. Cam gibi alev alacak malzemeleri de yol kenarına atmayalım. Buradaki yangın da yol kenarında başladı" diye konuştu.