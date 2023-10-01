Bakan Yerlikaya'dan ‘suç örgütleri’ vurgulu açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında Kızılay’daki bina önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin de hafif yaralandığını duyurmuştu.

Yerlikaya ikinci açıklamada saat 12.33 itibarıyla; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan iki polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu. Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Bakan mesajında organize suç örgütleri vurgusu da yaptı: “Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”