Bakan Yerlikaya'dan ‘suç örgütleri’ vurgulu açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önündeki bombalı saldırıya ilişkin ikinci açıklamasında ‘organize suç örgütleri’ vurgusu yaparak mücadeleye devam mesajı verdi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında Kızılay’daki bina önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin de hafif yaralandığını duyurmuştu.

Yerlikaya ikinci açıklamada saat 12.33 itibarıyla; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan iki polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.  Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Bakan mesajında organize suç örgütleri vurgusu da yaptı: “Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

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