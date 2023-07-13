Bakan Yerlikaya: Selde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesi, Karadeniz Ereğli ilçesi ve Gülüç beldesinde selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Bakan Yerlikaya, Valilik'te gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyunca kenti gezdiklerini ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

"Aşırı yağışlar sonucunda Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" diyen Yerlikaya, yağışlar sonrasında uyarı verilen illerde toplam 5 bin 986 ihbar alındığını aktardı.

Yaşanan sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi olaylardan Bartın, Ordu ve Zonguldak'ın merkez ilçe ve köylerinin pek çoğunun olumsuz etkilendiğini belirten Yerlikaya, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Karabük ve Samsun'da da yerleşim birimlerinin etkilendiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İl, ilçe ve köylerde ise toplam 625 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yine yapılan çalışmalar sonrasında tüm yerleşim yerlerine artık elektrik verilebiliyor. 165 yerleşim yerinde içme suyu kesintisi meydana geldi. Yine arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle 60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı. İnşallah yakın bir zamanda 105'ine de su verilmeye başlanacak."

915 konut, 1317 iş yeri etkilendi

Zonguldak'ta en yüksek tespit edilen metrekareye yağış miktarının 236 kilogram olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "İçinde bulunduğumuz bu güzel şehrimizde aşırı yağışlardan 915 konut, 1317 iş yeri etkilendi. İlimizde AFAD koordinasyonunda 1117 personel, 349 araç ve 5 bot görev yaptı. 30 olaya müdahale edildi ve hamdolsun 45 vatandaşımız kurtarıldı" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, kente ilk etapta bakanlık olarak 93 milyon lira can suyu ödeneğinin Valilik ve belediyelere gönderildiğini bildirerek, "Dün AFAD acil yardım ödeneğinden Bartın, Ordu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kastamonu, Giresun, Samsun ve Karabük'e toplam 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderdik" dedi.

Selden zarar gören illerdeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine değinen Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının, AFAD bünyesinde iş yerlerinde beyana dayalı ön zarar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamladığını da kaydetti. (AA)