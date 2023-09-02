Bakan Yerlikaya: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerini ayıklayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de şimdi gezdiklerini sansınlar, pirincin içerisinden taş ayıklar gibi ayıklayacağız. Tek tek nefeslerini keseceğiz" dedi.

Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Ağrı'da "Şehir Buluşmaları Ağrı" isimli programda konuştu. Burada yaptığı konuşmada, yasa dışı göç ve uyuşturucu ticareti sorunlarına değinen Yerlikaya, uyuşturucu tacirleri, yasa dışı göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı "büyük mücadele" verdiklerini iddia etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Şehirde kim, 'ben eşkıyayım' deme cüretini gösteriyorsa, beklesinler onların da tepesine bineceğiz."

Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle elbette. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de şimdi gezdiklerini sansınlar, pirincin içerisinden taş ayıklar gibi ayıklayacağız. Tek tek nefeslerini keseceğiz."