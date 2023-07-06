Bakan Yerlikaya: Geçen ay FETÖ operasyonlarında 130 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'FETÖ'ye yönelik Haziran ayında düzenlenen 513 operasyonda gözaltına alınan 748 kişiden 130'unun tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FETÖ"ye yönelik Haziran ayında düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Geçen ay 513 operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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