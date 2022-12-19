Bakan yardımcısından kiradan yakınan esnafa: 'İnşallah mülk sahibi olun'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde'ye geldi. Bakan Yardımcısı Gürcan, yanındaki bürokratlarla birlikte ziyaret ettiği esnafa “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl” diye sordu. Daha sonra esnaf ile Bakan Yardımcısı Gürcan arasında şu diyalog yaşandı:

'Allah yerini doldurur ya'

"Esnaf: Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Öyle mi, Allah yerini doldurur ya...

Esnaf: İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar...

Diğer esnaf: Yeni Çarşı’da böyle yüzde 85'ten aşağı artış yok.

Mahmut Gürcan: İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun.”