'Bakan yardımcısı gösterinin provalarına müdahale ediyor'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Başkent Kültür Yolu Festivali için hazırlanan gösterinin provalarına katılıp, oyuncuların kıyafetlerine, dekora karıştığı belirtildi. Yavuz'un müdahalelerine tepki gösteren yönetmen Adnan Erbaş'ın gösteriyi bıraktığı öğrenildi.

İddiaları CHP Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İlgezdi gündeme getirdi. "Tiyatro tarihimizde bir ilk yaşanıyor" diyen, İlgezdi "Bakan Yardımcısı gösterinin provalarına katılarak, dekora, ışığa, kostüme ve hatta oyunculuğa karışıyor. Bu mobbinge ve sansüre sessiz kalamayan yönetmen Adnan Erbaş ise gösteriyi bırakıyor. Öte yandan 70 duraktaki festival Anıtkabir’e uğramıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçıya ve ülkenin kurucu değerlerine düşmanlığı bir kez daha kanıtlanıyor" diye konuştu.

'Tiyatro oyuncuları mobbinglere isyan ediyor'

Konuyu Meclis gündemine taşıyan İlgezdi, "Tiyatro oyuncuları yapılan baskı ve mobbingler ile ilgili sosyal medya hesaplarından isyan etmektedir. Şehir ve Bölge Planlamacısı Bakan Yardımcısı kendinde nasıl bir hak ve yetki görüyor ki, provalara katılıp, tiyatro oyununa müdahale edebiliyor. Yönetmene ve oyunculara baskı yapabiliyor? Hatta Devlet Tiyatroları Genel Müdüründe olan atama yetkisini bile kendi kullandığı iddia ediliyor. Bu sadece AKP iktidarında yaşanabilecek bir şey" açıklamasını yaptı.

"Ankara’nın tarihi ve modern yüzünü yansıtma iddiası ile yaptıkları Başkent Kültür Yolu Festivalindeki 70’i aşkın durakta Anıtkabir’e yer vermemeleri Bu ülkenin kurucu değerlerine ve Atatürk’e düşmanlıklarının kanıtı" diyen İlgezdi'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a verdiği soru önergesinde şunlar yer aldı: