Bakan Yanık'tan tepki çeken 'Batı Karadeniz' yorumu: 'Sel bölgenin kaderiymiş'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin yaptığı açıklama tepki çekti.

Yanık, Karabük'te yaptığı açıklamada binlerce kişinin etkilendiği sel felaketini "bölgenin kaderi" olarak nitelendirerek, "Sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık. Bu anlamda bakanlık olarak psikososyal destek ve sosyal yardımlar afet müdahale planı çerçevesinde iki temel sorumluluğumuz var ve diğer AFAD koordinasyonunda AFAD’ımız bu anlamda bir taraftan maalesef bir taraftan şükürler olsun son derece deneyimli, birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor" diye konuştu.