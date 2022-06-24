Bakan Yanık'tan 'seks işçisi olmak' isimli içerik hakkında açıklama

DW Türkçe ve +90 ortaklığıyla yayınlanan "Seks işçisi olmak" isimli içerik hakkında açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık" ifadelerini kullandı.

Yanık, +90'nın sosyal medya üzerinden "Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor. 'Üniversite bitirdim, sanatçı oldum ama onlarda seks işçiliğinde olduğum kadar iyi değilim' diyor. Seks işçiliği yapmasının bir diğer sebebi ise 'hızlı para" notuyla yaptığı paylaşıma dair görsel paylaştı.

Yanık, söz konusu görseli şu notla paylaştı:

"DW Türkçe yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.

Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."