Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin davası açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın cezasında haksız tahrik indirimine gidilmesine ilişkin "faili cesaretlendiren bir eylemdir" dedi.

Pınar Gültekin davasıyla ilgili açıklama yapan Yanık "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir" ifadelerini kullandı.