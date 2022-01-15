Bakan Yanık'tan Enes Kara açıklaması: İletişimsizlik problemi

Ankara’daki 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gazetecilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 yaşındaki Enes Kara’nın intiharına ilişkin konuştu. Yanık, “Aileler açısından baktığımızda da tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Pek çok şeyi tartışabiliriz ama iki şey var; birincisi çok genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor” diye konuştu.

'Bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor'

20 yaşındaki Enes Kara’nın intiharına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yanık, “Enes Kara için çok üzgünüm. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intihar çözüm değil. Enes Kara’nın vefatından sonra onunla ilgili yapılan yorumlara bakınca açıkçası bir ‘Öykünme tetiklemesi yapar mı?’ diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda da tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Pek çok şeyi tartışabiliriz ama iki şey var; birincisi çok genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor” dedi.

Kara’nın kardeşlerine yönelik açıklaması üzerine bakanlığın devreye girip girmeyeceği de sorulan Yanık, “Arkadaşlarımız gerekli inceleme ve takipleri yapıyorlar. Bakanlık olarak müdahil olmamızı gerektiren bir durum varsa gerekli desteği, incelemeleri, çalışmaları yaparız” ifadesini kullandı.

307 kadın öldürüldü

Yanık, kadın cinayetlerine ilişkin veri de paylaştı. 2021’de 307 kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Avukat Dilara Yıldız’ın katledilmesiyle ilgili olarak bazen yeniden bir şans vermek gibi durumların yaşandığını aktaran Yanık, “Olabilir, insan pişman olur. ‘Hiç olmaz, katiyen’ demiyorum ama bir araya gelirken bu süreçte biraz dikkatli olmak lazım. Kadınların özellikle kendilerine uzaklaştırma kararı almaya mecbur kılacak kadar tehdit eden bir süreçte daha dikkatli olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.