Bakan Yanık'tan 'Çıtır Çıtır Felsefe' eleştirilerine yanıt: Marjinal ideolojik tutumlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun 'Muzır Neşriyat' başlıklı yazısını alıntılayarak, “Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak. Muzır ilan edilmiş bir yayın çocuklar için zararlıdır ve bu sebeple çocuklara satılamaz, açıkta teşhir edilemez ve reklamı yapılamaz. Yetişkinlerin bu yayınlara erişimi ise kurulun görev alanı değildir” dedi.

'7 kitap muzır ilan edilmiştir'

Bakan Yanık paylaşımın devamında, “Bahsettiğiniz 'Çıtır Çıtır Felsefe' serisi incelenmiş ve tamamı değil içlerinde sakıncalı içerikler olduğu tespit edilen 7 kitap muzır ilan edilmiştir. Yersiz iddiaların aksine, muzır ilan edilen bir kitap sansürlenmez veya yasaklanmaz. Ekte, bahsedilen yayın serisinde kurulumuzun muzır olarak tespit ettiği bazı örnekleri bırakıyorum. Bunların muzır olmadığını iddia etmek için iki ihtimalin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

1) İçeriklere bakmadınız, kulaktan dolma bilgilerle devlete çamur atmak amacındasınız. Şaşırtıcı olmaz ama izin vermeyiz.

2) İçeriklere baktınız ve bunların muzır olmadığını düşünüyorsunuz.

Yazılı olan ve olmayan kaideler toplumumuzun kültürel kodlarını ortaya koymuştur.

Çocuklarımızın gelişimine neyin muzır etki sizin şahsi fikirlerinize göre değil toplumsal normlara ve bilimsel tespitlere göre şekillenir.

Her iki ihtimal de kurulumuzun kararına halel getirmez. Bazı yayınevlerinin ticari kaygıları veya bir takım köşe yazarlarının marjinal ideolojik tutumları Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nu etkileyemez. Son olarak şunun bilinmesini istiyorum, yapılan tezviratlara kulak asmadan, kanuni sorumluluğumuz çerçevesinde çocuklarımızı korumak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bedeloğlu, söz konusu yazısında "Türkiye’de çocuklar hâlihazırda barınma, sağlıklı beslenme, kaliteli eğitim gibi temel haklarına ulaşmakta zorluk çekiyor. Ama çocukları cinsel istismardan koruyamayan, koruyamadığı gibi, üzerini örtmek için ailelere ve gazetecilere baskı uygulayan, dolayısıyla çocukların ruhsal ve bedensel sağlıklarında büyük yaralar açılmasına seyirci kalan devlet, bakanlığına bağlı bir kurulun kararıyla, felsefeyi poşete koyup küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak neşriyat peşinde koşuyor. Bu tercih, iktidarın yasakçı ve ahlakçı tutumu ile uyumlu; toplumun demokrasi ve özgürlük talebiyle ise uyumsuz. Günümüzde hangisinin vaktinin dolduğuna yine halk karar verecek" diye yazmıştı.

Günışığı Kitaplığı'nın açıklaması

Günışığı Kitaplığı, söz konusu kitaplara ilişkin iddialara yazılı açıklama ile yanıt vermişti.

Açıklamada, "25'ten fazla ülkede yayımlanan dizi ülkemizde de çok sevilmiş, çocuklar kadar ebeveynlerin ve eğitimcilerin de başucu kitapları olmuştur. Dizinin her kitabı, çocukların merak ettiği, ancak yetişkinlerin anlamakta güçlük çektiği kavramları, çocukların anlayabileceği bir dille ve gündelik yaşamdan kısa öykülerle örnekliyor. Ortak okumalar vesilesiyle zor konuların çocuklarla konuşulabilmesini, sorularına yapıcı cevaplar bulunabilmesini sağlıyor" denilmişti.

Açıklama, şu ifadelerle devam etmişti: "26 yıllık saygın yayıncılık emeğiyle ülkemizde nitelikli çocuk ve gençlik kitapları alanının gelişmesinde öncü rol oynayan yayınevimiz, söz konusu kitaplar hakkında gerçek dışı yalan haberler ve paylaşımlar yoluyla manipülasyon yaratılmasını; kitapları okumamış insanların duygularıyla oynayarak yanlış yargılara varmalarının amaçlanmasını endişeyle izlemektedir."