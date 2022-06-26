Beyoğlu Semt Evi'nden 'Çıtır Çıtır Felsefe' sansürüne tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Günışığı Kitaplığı tarafından yayınlanan Çıtır Çıtır Felsefe çocuk kitabı serisinin yedi kitabını “muzır” ilan ederek kitapların satışını ve teşhirini kısıtladı. İlgili kitapların "reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı" kararı alındı. Bu karara göre; seride yer alan ‘Oğlanlar ve Kızlar’, ‘Aşk ve Dostluk’, ‘İyi ve Kötü’, ‘Küçükler ve Büyükler’, ‘Beden ve Akıl’, ‘Diktatörlük ve Demokrasi’, ‘Cesaret ve Korku’ kitaplarının ön kapaklarına “küçüklere zararlıdır” damgası veya işaretinin basılması gerekiyor.

Beyoğlu Semt Evi'nden yapılan açıklamada "Söz konusu yasağın ve sansürün, bir felsefe serisine yönelik getirilmesinin tesadüf olmadığı açıktır. AKP hükümeti tarafından 'dindar nesiller' yetiştirmek gayesiyle eğitim sisteminin dönüştürülmeye çalışıldığı, gerici bir eğitim anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bilinen bir gerçektir. Bu bakış açısının, eleştirel düşünme temeline dayalı bir disiplin olan felsefeden rahatsızlık duyması şaşırtıcı değildir" denildi.

"Ne var ki bu ülkenin ilerici, aydın, sansüre ve baskıya boyun eğmeyen öznelerince bu gerici saldırının kabul edilmeyeceğini ısrarla belirtmek gerekir" denilen açıklamada "Bu bağlamda; Beyoğlu Semtevi bünyesinde, Temmuz ayından itibaren, yaz programı kapsamında her yaştan çocuğa yönelik; resim, keman, matematik atölyelerinin yanı sıra felsefe atölyelerine yer verileceğini duyururuz. Gericiliğe, sansüre, yasaklara ve baskılara boyun eğmiyor, tüm dostlarımızı dayanışmaya davet ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

