Bakan Yanık'a depremde kaybolan çocuklarla ilgili önemli sorular

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, deprem bölgelerinde kimsesiz kalan çocukların bazı dernek, vakıf ve cemaatlere verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a “Meydana gelen depremler sonrasında kayıp olan çocuk sayısı nedir? Bugüne kadar kayıp olan çocukların kaçı bulunmuştur? Anne, babasız, ailesiz kalan çocukların devlet koruması dışındaki başka bir kuruluşa teslim edilmelerine kim veya hangi kurum hangi yasal dayanağa göre karar vermiştir” diye sordu.

Özdemir, deprem bölgelerinde kimsesiz kalan çocukların bazı dernek, vakıf ve cemaatlere verildiği iddialarıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Özdemir, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem bölgelerinde anne, baba veya her ikisini de kaybeden bazı çocukların başka illerdeki kimi kuruluşlara verildiği, bazı dernek, vakıf veya cemaatlerin anne, babasız, ailesiz kalan çocukları başka illere götürdükleri iddia edilmektedir. Depremler sonrasında devlet koruması altında olması gereken çocukların çeşitli dernek, cemaat veya tarikatlara verilmesinin hiçbir yasal dayanağı yoktur asla kabul edilemez bir uygulamadır. Devlet korumasındaki çocuklar kimsesiz değil, yalnızca ailenin ölümü, ekonomik yetersizliği, ihmal ve istismarı gibi çeşitli nedenlerle kendi ailesi yanında korunup bakılamayan 0-18 yaş arası çocuklardır.”

'Anne, babasız, ailesiz kalan dokuz çocuğun Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği iddiası doğru mudur?'

Özdemir, Bakan Yanık’tan şu sorulara yanıt istedi:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne babasız, ailesiz kalan çocukların sayısı nedir? Söz konusu çocukların kaçı devlet koruması altına alınmıştır? Cinsiyetlerine ve yaşlarına göre dağılımı nedir? Anne, babasız, ailesiz kalan çocukların iddia edildiği gibi çeşitli dernek, cemaat veya tarikatlarca alınarak başka illere götürüldüğü iddiası doğru mudur? Bu konuda bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa bugüne kadar hangi somut bulgulara ulaşılmış ve sonucunda hangi işlemler yapılmıştır? Anne, babasız, ailesiz kalan çocukların devlet koruması dışındaki başka bir kuruluşa teslim edilmelerine kim veya hangi kurum hangi yasal dayanağa göre karar vermiştir? Anne, babasız, ailesiz kalan dokuz çocuğun Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilerek Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati’ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği iddiası doğru mudur? Çocukların başka şehirlere götürülmesine ve devlet koruması dışında başka kuruluşlara verilmesine karar verenler hakkında bir işlem yapılmış mıdır?"

'Deprem bölgesindeki çocuklar ile ilgili açıklamalarınız çelişmekte midir?'

"Anne, babasız, ailesiz kalan bazı çocukların Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’nda olduğunu kabul eden Sakarya Müftüsünün ‘Burası (Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu) Diyanet’e ait bir kurs ve bizim kontrolümüzde. Çocukların eğitimini ise biz veriyoruz. Bu bina, vakfa ait. Onlar kursun yalnızca yemek, temizlik gibi hizmetlerini bu vakıf yürütüyor. İaşesini sağlıyor’ açıklaması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak yaptığınız ‘Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe, vakfa, herhangi bir yere teslim etmemiz, denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil’ açıklamanız çelişmemekte midir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak söz konusu bu durumdan haberdar mıydınız? Deprem bölgesinde anne, babasız, ailesiz kalan çocuklar için koruyucu aile uygulaması başlatılmış mıdır? Kaç başvuru alınmıştır? Meydana gelen depremler sonrasında kayıp olan çocuk sayısı nedir? Bugüne kadar kayıp olan çocukların kaçı bulunmuştur?”

(ANKA)