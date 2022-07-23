Bakan Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'na başvuru detaylarını açıkladı

'Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor! Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek." dedi.

Bakan Yanık, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: