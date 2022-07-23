Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'Vatandaşımızdan sabır bekliyorum'

Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete dair "Sabit ücretlilerin refahı için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet Meydanı'na gidecek, Kayserililerle kucaklaşacak, yatırımların toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Tek bir törenle 30 milyar liraya oluşan proje, eser ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunmuş olacağız. Ulaşımda çağ atlatacak hızlı tren projesinin temelini atacağız. Hızlı tren hattımızın yatırım tutarı 24 milyar liradır. Açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz 54 milyar liralık yatırımın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum.

'Dünyanın geri kalanını sömürerek refah düzeni kuranlar...'

Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntıların birini yaşıyor. Petroldeki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek refah düzeni kuranlar ekonominin gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Salgında vatandaşlarını ölüme terk edenler bugün hayat pahalılığı karşısında aynı kayıtsızlığı sergiliyor. Örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl sağa sola savrulduklarını görüyoruz. Döviz ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında görülüyor.

'İhracatta 126 milyar doları geçtik'

Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler 5 yıldızlı otellerde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler gerçekleştiriyoruz. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadan her kesimden insanımıza verdiğimiz desteklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. Hiç kimseyi muhtaç etmedik. Ekonomi politikalarımızı bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Üretimi ve yatırımı teşvik ediyoruz. İhracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan durum yaşıyoruz. İstanbul'da Antalya'da oteller full dolu. Türkiye cazibe merkezi halinde geldi.

'Yılbaşında gerekeni yine yapacağız'