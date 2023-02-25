Bakan Yanık: Sisteme kayıtlı refakatsiz çocuk sayısı bin 894

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzede refakatsiz çocuklara ilişkin "Halihazırda bin 894 sisteme kayıtlı çocuğumuz var. Bunlardan bin 431'ini ailelerine teslim etmişiz. Hastanede takibi yapılan çocuk sayımız 357, kuruluş bakımına aldığımız çocuk sayımız da 106. Bu bin 894 çocuğun bin 808'inin kimliğini tespit ettik." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakanlık olarak özellikle afet dönemlerinde iki temel sorumlulukları bulunduğunu belirten Yanık, bunlardan birinin psikososyal destek hizmetleri, diğerinin de ayni yardımlar olduğunu söyledi.

Yanık şöyle konuştu:

"Sistemimizde kayıtlı çocuktan kastım şu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bir veri tabanı oluşturduk. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili diğer paydaşların da hastanedeki tedavi altındaki çocukların da bilgilerini girebildikleri bir veri tabanı. Burada çocukların fotoğrafları, ayırt edici özellikleri, doğum lekesi, saç rengi, göz rengi, vücudunda özellikleri olan bütün detayları girdiğimiz ya da işte sosyal medyada ihbarlarda vesaire taradığımız bilgileri yüklediğimiz bir sistemimiz var. Buradan eşleştirmeleri yaparak buraya kaydediyoruz. Daha sonra gelen bilgiler çerçevesinde eşleştirmeleri yaparak kimlik tespitini yapıyoruz."