Bakan Yanık: Refakatsiz çocukların tarikatlara verildiği büyük yalan

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailelerine ulaşılamayan çocukların tarikatlara verilmesi gündemine ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kesinlikle yalan. Böyle bir ihtimal dahi bizim için kabul edilemez" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Yanık, "Refakatsiz çocukların cemaatlere, tarikatlara verildiği iddiası var. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Yanık, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yalan. Çok net, çok net yalan. Büyük yalan. Bakın, ilk günden itibaren hangi aşamada, ne tür çalışmaları yaptığımızı düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Refakatsiz çocuklarımızı, depremzede çocuklarımızı, ebeveyni olmayan yahut ebeveyninin şu anda bakım ve gözetimini sağlayamayacağı çocuklarımızı doğrudan doğruya kuruluşlarımıza alıyoruz. Bakım ve gözetimini biz yapıyoruz. Hatta koruyucu ailelik talepleri biliyorsunuz çok yoğun. Yani bir hafta içerisinde 310 bin koruyucu aile başvurusu var. Bunun için bile çıktık dedik ki, kim olursa olsun gerekli incelemeyi ve değerlendirmeyi yapmadan bu çocuklarımızı veremeyiz. Ailelerini bulmadan, kimliklerini tespit etmeden çocuklarımızı koruyucu ailelere teslim edemeyiz.

'Milletin sinir uçlarıyla oynamanın alemi yok'

Bu kadar hassasiyet gösterirken, bu kadar dikkat gösterirken cemaatlere, vakıflara, şunlara, bunlara verildiğinin söylenmesi çok kasıtlı. Çok açık söylüyorum, hiç kimse kusura bakmasın, bu kadar hassas olduğumuz bir konuda milletin sinir uçlarıyla oynamanın alemi yok. Biz bu çocukların ailelerine dönmeleri için uğraşıyoruz. Biz bu çocukların bu yaşadıkları büyük travmayı atlatmaları için uğraşıyoruz. Biz bakın 40 küsur bin kayıp verdik. Böyle bir zamanda toplumun hassasiyetleri üzerinden birtakım siyasal sonuçlar almaya çalışmak en iyi ifadeyle insafsızlıktır, vicdansızlıktır, kimse bunu yapmasın. Eee kaldı ki çocuklarla ilgili hassasiyetimizi de paylaşıyoruz. Gönüllü desteğe, her türlü katkıya Bakanlık olarak da açık olduğumuzu ifade ediyoruz ama kalkıp da hiçbir gerçek tarafı olmadan bu tür iddiaların ortaya atılması gerçekten çok yakışıksız."