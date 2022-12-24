Bakan Yanık: Kadınları sosyal aktör haline getiren birisi varsa o da Erdoğan’dır

AKP’nin Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda kadın haklarına yönelik konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, “Kimse bize kadın hakları konusunda, kadınların siyasete, ekonomik hayata, istihdama, sosyal hayata katılımı konusunda ders verecek, had bildirecek durumda değil” iddiasında bulunarak, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaptıklarımız ortada" dedi.

Yanık, ilginç bir iddiada bulunarak, “Eğer Türkiye'de kadınların hakkını teslim eden bir siyasi varsa o da sadece Cumhurbaşkanı'mızdır” dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte muhalefet partilerini hedef alan Yanık, AKP’nin iktidara geldiği ilk yıllarda siyasete güvenilmediğini, partisinin 20 yıl içerisinde siyasete “iadei itibar” gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Erdoğan’ın o zamanlar siyasi yasaklı olduğunu hatırlatan Yanık, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçim vaatlerini lütfen hatırlayın. İki şey söylemişti, birisi 'üç Y' ile mücadele. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele. İkincisi de 'üç yıl bizden bir şey istemeyin, kemerleri sıkmaya devam edeceğiz'. Bizden üç yıl bir şey istemeyin arkadaşlar, vatandaşa vaadi buydu. O zaman öyle denmesi gerekiyordu. O şartlarda gerçekçi bir mücadele verebilmek için vatandaşa bunların söylenmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanı'nızın 20 sene önderliğinde, liderliğinde AK Parti hükümetlerinin ortaya koyduğu icraat bugün oturduğunuzda saymaya kalksanız saatler sürüyor” diyen Yanık, “Şu icraatların 10'da birini bugün bu icraatları eleştirenlerden birisi yapsaydı omuzlarında taşınmayı beklerdi” diye devam etti.

Muhalefetin, AKP’nin yaptıklarını vaat olarak sunduğunu iddia eden Yanık, "Bizim yaptığımız onlarca başlığı bize vaat diye sunan bir muhalefet var karşımızda. O yüzden anlatmamız lazım. O yüzden yaptıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim yaptığımızı tekrar bir ambalajlayıp, karşımıza, vatandaşın karşısına vaat diye çıkaran bir muhalefet var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu milletin emeğine, bu milletin oyunun neticesine sahip çıkacağız ve tek tek anlatarak inşallah hizmetlerimizin daha çok duyulması, daha çok daha tanınmasına vesile olacağız" dedi.

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle ilgili kendilerinden önce mücadele edilmediğini söylediği konuşmasında şu iddiaları öne sürdü:

"Bugün çağdaşlığı, ilericiliği, insan haklarını kimseye bırakmayan arkadaşlar, bütün bu çalışmaları kendileri iktidarın bir tarafındayken akıllarına bile getirmediler. Türkiye'de eğer kadınları bir sosyal aktör haline getiren birisi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Bizim yaptıklarımız, ürettiğimiz değerler üzerinden bizi eleştiren, bizi itham eden bir dil var. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer Türkiye'de kadınların hakkını teslim eden bir siyasi varsa o da sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'mız. Sahip çıkacağız... Lafa gelince hakikaten kadın ve çocuk diye ensemizde boza pişirenler, geçmiş sicillerine baktığınızda, hatta bugünkü seçimlerine baktığınızda hiç öyle günahlarından kurtulacak durumda değiller. Kimse kusura bakmasın. Kimse bize kadın hakları konusunda, kadınların siyasete, ekonomik hayata, istihdama, sosyal hayata katılımı konusunda ders verecek, had bildirecek durumda değil. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaptıklarımız ortada."